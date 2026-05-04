Президент України Володимир Зеленський заявив, що можливе проведення параду 9 травня в Москві без військової техніки може свідчити про побоювання Росії щодо атак дронів

Про це, як інформує "Інтерфакс-Україна", він сказав під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти у Єревані, передає RegioNews.

За словами глави держави, якщо парад на Червоній площі відбудеться без техніки, це стане безпрецедентним випадком за багато років і може означати, що російська сторона остерігається можливих повітряних загроз.

"Це свідчить про те, що зараз вони не сильні", – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив необхідність подальшого тиску на Росію через санкції, а також продовження підтримки України з боку партнерів.

Він також закликав до нових пакетів у межах програми PURL, які мають посилити захист від балістичних загроз, та наголосив на важливості розвитку спільних ініціатив у сфері протидії дронам.

Окремо Зеленський зазначив, що Європа має відігравати ключову роль у можливих переговорах і повинна сформувати спільну позицію.

"Було б добре виробити єдину європейську позицію для переговорів з росіянами", – додав він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує нову наступальну операцію та одночасно розширює мобілізацію, щоб компенсувати втрати армії.

