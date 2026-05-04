04 травня 2026, 11:56

Парад без військової техніки в Москві: Зеленський назвав причину – бояться дронів

Фото: з відкритих джерел
Президент України Володимир Зеленський заявив, що можливе проведення параду 9 травня в Москві без військової техніки може свідчити про побоювання Росії щодо атак дронів

Про це, як інформує "Інтерфакс-Україна", він сказав під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти у Єревані, передає RegioNews.

За словами глави держави, якщо парад на Червоній площі відбудеться без техніки, це стане безпрецедентним випадком за багато років і може означати, що російська сторона остерігається можливих повітряних загроз.

"Це свідчить про те, що зараз вони не сильні", – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив необхідність подальшого тиску на Росію через санкції, а також продовження підтримки України з боку партнерів.

Він також закликав до нових пакетів у межах програми PURL, які мають посилити захист від балістичних загроз, та наголосив на важливості розвитку спільних ініціатив у сфері протидії дронам.

Окремо Зеленський зазначив, що Європа має відігравати ключову роль у можливих переговорах і повинна сформувати спільну позицію.

"Було б добре виробити єдину європейську позицію для переговорів з росіянами", – додав він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує нову наступальну операцію та одночасно розширює мобілізацію, щоб компенсувати втрати армії.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
