На Полтавщині на залізничній станції знайшли мертвим чоловіка

У Лубенському районі на залізничній станції знайшли чоловіка без ознак життя. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

Зранку в понеділок, 4 травня, поліції повідомили, що на території залізничного вокзалу в місті Гребінка знайшли мертвого чоловіка. Ним виявився 62-річний киянин. Попередньо, видимих ознак насильницької смерті на тілі не було. Наразі тіло чоловіка відправили на судово-медичну експертизу.



"За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Обставини та причини події з'ясовує слідство", - повідомили в поліції.

