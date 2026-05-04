04 травня 2026, 11:40

На Сумщині авто врізалося в дерево: водія затисло в салоні

Фото: ДСНС Сумщини
У Сумському районі рятувальники деблокували водія з понівеченого автомобіля після ДТП

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Сумській області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася вранці 4 травня в селі Терешківка.

За попередніми даними, легковий автомобіль з'їхав із проїжджої частини дороги та зіткнувся з деревом. Унаслідок удару водія затисло всередині транспортного засобу.

На місце події прибули рятувальники ДСНС, які за допомогою спецінструментів деблокували чоловіка та передали його медикам.

Наразі обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше на Сумщині в ДТП постраждала родина з двома дітьми. У місті Шостка на вулиці Привокзальній водій авто Renault Logan виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Daewoo Sens.

ДТП ПДР рятувальники водій Сумщина дерево
