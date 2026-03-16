В Україні впали ціни на базовий овоч борщового набору
В Україні падають ціни на столовий буряк. Причиною називають зростання пропозиції
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
На початку поточного тижня буряк подешевшав приблизно на 15%. Основні угоди укладають 4–9 гривень за кілограм (0,09–0,20 долара США за кілограм) залежно від якості продукції та обсягів партій. Учасники ринку говорять про додатковий тиск на ціни через слабкий попит.
Варто зазначити, що якщо порівнювати з минулим роком, то зараз столовий буряк в Україні продають на 65% дешевше.
Нагадаємо, раніше в Україні через початки активних продажів зі сховищ подешевшала морква. Минулого тижня в середньому фермери пропонують моркву за цінами 8-14 гривень за кілограм.
