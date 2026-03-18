Україна атакувала авіабудівний завод в Росії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, уражено кліматичне укриття та місця стоянки літаків. Частина повітряних суден на території підприємства отримала ушкодження різного ступеня, кажуть українські військові.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Атаковане підприємство входить до складу Об'єднаної авіабудівної корпорації (структура "Ростех") та забезпечує виробництво військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А, літаків-заправників Іл-78М-90А, а також обслуговування важких транспортних літаків Ан-124 "Руслан".

Як повідомлялось, українські військові знищили два російських зенітно-ракетних комплекси вартістю $25 мільйонів кожен. Йдеться про ЗРК "ТОР".