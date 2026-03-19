Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

РФ втрачає своїх військових та техніку на фронті в Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони знищили 1520 окупантів, чотири бронемашини, 32 артилерійські системи, три РСЗВ, а також 155 одиниць автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 19.03.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, раніше українські військові знищили два російських зенітно-ракетних комплекси вартістю 25 мільйонів доларів кожен.