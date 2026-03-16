До України йде похолодання з дощами

Найтепліше буде в західних областях, +10…+16 градусів. На решті території України протягом дня очікується +8…+11 градусів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди Наталки Діденко.

За її словами, у вівторок, 17 березня, вже відчутно холодніше буде в східній частині України, а також на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Там протягом дня очікується +4…+8 градусів.

"Починають потроху з'являтися дощі – завтра невеликі пройдуть у східній частині та в навколокарпатських областях", – йдеться у повідомленні.

У Києві 17-го березня очікується свіжа суха сонячна погода. Найближча ніч буде холодною, близько нуля, на околицях до 2 морозу, протягом дня потепліє до +7…+9 градусів.

"Найближчий тиждень буде в Україні прохолодним, уважно стежте за свіжими прогнозами і одягайтеся відповідно", – підсумувала Н.Діденко.

