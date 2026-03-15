Після потепління до України прийде нова хвиля похолодання

Значне похолодання прийде в Україну вже на початку нового тижня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Похолодання, про яке попереджали синоптики, почне відчуватися у кількох північних областях, у східному регіоні, в Херсонській області та в Криму. У Харківській, Луганській, Донецькій областях.

На Півдні та в Криму очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

Найнижча нічна температура повітря 0 градусів у цей день очікується на півночі країни, найвища денна — у західному регіоні, там повітря прогріється до +15 градусів.

Як повідомлялось, в суботу-неділю, 14-15 березня, в Україні втримається суха сонячна погода. Подекуди буде вітряно.