Росія розглядає співпрацю України з міжнародними партнерами у сфері виробництва дронів як загрозу і намагатиметься зірвати такі домовленості

Про це йдеться у звіті керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського, передає RegioNews.

За його словами, українські служби отримали російські документи, які визначають протидію контактам України з партнерами як один із зовнішньополітичних пріоритетів Москви.

"Політичне керівництво Росії вже визначило як один з основних викликів можливість України отримати додаткові інвестиції", — зазначив він.

Луговський додав, що саме позбавлення України доступу до інвестицій та зрив двосторонніх угод визначено Росією як зовнішньополітичний пріоритет.

Особливу увагу Росія планує зосередити на зриві співпраці України з країнами Близького Сходу та регіону Перської затоки.

У розвідці також повідомляють про зниження обсягів російського нафтового експорту на тлі українських дій.

Зокрема, зафіксовано такі втрати у порту Приморськ — мінус 13% навантаження, у Новоросійську мінус 38%, а в Усть-Лузі — мінус 43%.

Водночас у СЗРУ вважають, що навіть ці показники можуть бути заниженими.

"Вважаємо, що такі внутрішні російські дані можуть бути заниженими", — наголосив Луговський.

Нагадаємо, що формат Drone Deal Україна спочатку запропонувала США як варіант посилення протиповітряної оборони. Йшлося про обмін українських технологій захисту від дронів на американські системи протидії балістичним ракетам.