12:41  29 квітня
Повідомляв про ТЦК у Telegram: суд виніс вирок чоловікові з Полтавщини
09:32  29 квітня
Смертельна ДТП на Дарницькому мосту у Києві: Tesla врізалася у дві автівки
08:57  29 квітня
У Сумах сварка через ремонт закінчилася смертю чоловіка
UA | RU
UA | RU
29 квітня 2026, 15:59

Полювання на Drone Deals: Росія готує масштабні диверсії, щоб зірвати виробництво дронів для ЗСУ

Читайте также на русском языке
Фото: Zelenskiy official
Читайте также
на русском языке

Росія розглядає співпрацю України з міжнародними партнерами у сфері виробництва дронів як загрозу і намагатиметься зірвати такі домовленості

Про це йдеться у звіті керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського, передає RegioNews.

За його словами, українські служби отримали російські документи, які визначають протидію контактам України з партнерами як один із зовнішньополітичних пріоритетів Москви.

"Політичне керівництво Росії вже визначило як один з основних викликів можливість України отримати додаткові інвестиції", — зазначив він.

Луговський додав, що саме позбавлення України доступу до інвестицій та зрив двосторонніх угод визначено Росією як зовнішньополітичний пріоритет.

Особливу увагу Росія планує зосередити на зриві співпраці України з країнами Близького Сходу та регіону Перської затоки.

У розвідці також повідомляють про зниження обсягів російського нафтового експорту на тлі українських дій.

Зокрема, зафіксовано такі втрати у порту Приморськ — мінус 13% навантаження, у Новоросійську мінус 38%, а в Усть-Лузі — мінус 43%.

Водночас у СЗРУ вважають, що навіть ці показники можуть бути заниженими.

"Вважаємо, що такі внутрішні російські дані можуть бути заниженими", — наголосив Луговський.

Нагадаємо, що формат Drone Deal Україна спочатку запропонувала США як варіант посилення протиповітряної оборони. Йшлося про обмін українських технологій захисту від дронів на американські системи протидії балістичним ракетам.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
дрон виробництво коаліція Росія
Всі публікації »
Тетяна Ніколаєнко
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »