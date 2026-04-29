Полювання на Drone Deals: Росія готує масштабні диверсії, щоб зірвати виробництво дронів для ЗСУ
Росія розглядає співпрацю України з міжнародними партнерами у сфері виробництва дронів як загрозу і намагатиметься зірвати такі домовленості
Про це йдеться у звіті керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського, передає RegioNews.
За його словами, українські служби отримали російські документи, які визначають протидію контактам України з партнерами як один із зовнішньополітичних пріоритетів Москви.
"Політичне керівництво Росії вже визначило як один з основних викликів можливість України отримати додаткові інвестиції", — зазначив він.
Луговський додав, що саме позбавлення України доступу до інвестицій та зрив двосторонніх угод визначено Росією як зовнішньополітичний пріоритет.
Особливу увагу Росія планує зосередити на зриві співпраці України з країнами Близького Сходу та регіону Перської затоки.
У розвідці також повідомляють про зниження обсягів російського нафтового експорту на тлі українських дій.
Зокрема, зафіксовано такі втрати у порту Приморськ — мінус 13% навантаження, у Новоросійську мінус 38%, а в Усть-Лузі — мінус 43%.
Водночас у СЗРУ вважають, що навіть ці показники можуть бути заниженими.
"Вважаємо, що такі внутрішні російські дані можуть бути заниженими", — наголосив Луговський.
Нагадаємо, що формат Drone Deal Україна спочатку запропонувала США як варіант посилення протиповітряної оборони. Йшлося про обмін українських технологій захисту від дронів на американські системи протидії балістичним ракетам.