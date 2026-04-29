У Білій Церкві на Київщині надзвичайники врятували дитину 2012 року народження, яку вразило електричним струмом на даху вагона-цистерни поблизу залізничної станції

Про це повідомляє прессдуєба ДСНС.

Після знеструмлення небезпечної ділянки рятувальники зняли постраждалого з вагона та за допомогою нош транспортували до карети швидкої допомоги.

Дитина перебувала при свідомості, однак отримала серйозні опіки тулуба, шиї, обличчя та ніг. Її госпіталізували до медичного закладу.

Рятувальники наголошують — підніматися на вагони, цистерни чи інші об’єкти поблизу контактних мереж категорично заборонено.

Нагадаємо, що 18 квітня в Одесі 12-річного хлопця вдарило струмом на вагоні потяга.