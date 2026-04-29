Росіяни атакували Миколаїв дронами, знеструмлено один з районів міста
Російські окупанти 29 квітня атакувала Миколаїв дронами, знеструмлено один з районів міста
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає RegioNews.
"Миколаївці, внаслідок ворожої дронової атаки в частині Корабельного району наразі відсутнє електропостачання. Місто функціонує у штатному режимі. Ситуація під контролем", - написав Сєнкевич.
Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що ворог атакував "Шахедом" енергетичну інфраструктуру області.
Є відключення частини абонентів Миколаївського району.
Ведуться роботи з відновлення. Станом на тепер - без постраждалих.
Нагадаємо, що у селі Петрівка Ізюмського району на Харківщині 29 квітня внаслідок удару російського безпілотника постраждали троє людей.
28 квітня 2026
Всі блоги »