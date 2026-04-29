Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області скерували до суду справу про масштабне виробництво алкогольного сурогату

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Детективи БЕБ завершили досудове розслідування за фактом незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв.

Слідство встановило, що зловмисники орендували складські приміщення, де налагодили повний технологічний цикл виробництва контрафакту. Готову продукцію розливали у пластикову тару об’ємом 5 та 10 літрів, а також у пакування типу "бег-ін-бокс" та скляні пляшки під виглядом відомих світових брендів.

Реалізація сурогату відбувалася великими партіями через налагоджені канали збуту, інтернет-платформи та месенджери по всій території України.

Під час проведення слідчих дій вилучено великі об'єми етилового спирту та підготовлених сумішей для виготовлення фальсифікату.

Також, детективи виявили значні партії незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які вже були розлиті у тару та підготовлені до збуту.

Крім того, вилучено обладнання для промислового виробництва, велику кількість етикеток відомих брендів. Окрім цього, вилучена "чорнова” бухгалтерія, мобільні телефони та комп'ютерна техніка, що підтверджують масштабні обсяги реалізації продукції.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру ч. 2 ст. 28, ч. 1 та 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів). Обвинувальний акт скерували до суду.

