29 квітня 2026, 16:54

БЕБ скерувало до суду справу щодо масштабного виробництва фальсифікату на Київщині

29 квітня 2026, 16:54
Фото: пресслужба БЕБ
Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області скерували до суду справу про масштабне виробництво алкогольного сурогату

Про це повідомляє пресслужба БЕБ, передає RegioNews.

Детективи БЕБ завершили досудове розслідування за фактом незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв.

Слідство встановило, що зловмисники орендували складські приміщення, де налагодили повний технологічний цикл виробництва контрафакту. Готову продукцію розливали у пластикову тару об’ємом 5 та 10 літрів, а також у пакування типу "бег-ін-бокс" та скляні пляшки під виглядом відомих світових брендів.

Реалізація сурогату відбувалася великими партіями через налагоджені канали збуту, інтернет-платформи та месенджери по всій території України.

Під час проведення слідчих дій вилучено великі об'єми етилового спирту та підготовлених сумішей для виготовлення фальсифікату.

Також, детективи виявили значні партії незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які вже були розлиті у тару та підготовлені до збуту.

Крім того, вилучено обладнання для промислового виробництва, велику кількість етикеток відомих брендів. Окрім цього, вилучена "чорнова” бухгалтерія, мобільні телефони та комп'ютерна техніка, що підтверджують масштабні обсяги реалізації продукції.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру ч. 2 ст. 28, ч. 1 та 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів). Обвинувальний акт скерували до суду.

Нагадаємо, що у Тернополі викрили виробництво фальсифікованого алкоголю під виглядом відомих брендів

Київська область БЕБ алкоголь фальсифікат підпільний цех
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
На Хмельниччині засудили шахрая, який обіцяв за гроші "повернути тіло" загиблого воїна
29 квітня 2026, 18:57
У Києві засудили трьох чоловіків, які нищили майно військових та залізничну інфраструктуру
29 квітня 2026, 18:18
У Дніпрі засудили зрадника, який допомагав росіянаи прориватися до адмінмежі
29 квітня 2026, 17:59
Росіяни атакували Миколаїв дронами, знеструмлено один з районів міста
29 квітня 2026, 17:49
У Білій Церкві дитину вдарило струмом на даху вагона-цистерни
29 квітня 2026, 17:07
У Дніпрі чоловік зарізав сусіда
29 квітня 2026, 17:00
Російський дрон завдав удару по житловому сектору в Ізюмському районі, є постраждалі
29 квітня 2026, 16:43
На Харківщині п’яний чоловік спалив будинок своєї коханої
29 квітня 2026, 16:32
Полювання на Drone Deals: Росія готує масштабні диверсії, щоб зірвати виробництво дронів для ЗСУ
29 квітня 2026, 15:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
Всі публікації »
Тетяна Ніколаєнко
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »