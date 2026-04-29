Фото: Харківська обласна прокуратура

У селі Петрівка Ізюмського району на Харківщині 29 квітня внаслідок удару російського безпілотника постраждали троє людей

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

"29 квітня близько 10:50 збройні сили РФ здійснили обстріл с. Петрівка Ізюмського району із застосуванням безпілотного літального апарата, попередньо - типу "Герань-2”. Постраждали двоє чоловіків та жінка”, - йдеться в повідомленні.

Влучання було зафіксовано по території приватного домоволодіння. Пошкоджено житловий будинок та автомобіль.

Ізюмська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, що у ніч на 29 квітня ворог атакував Україну 171 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 120 із них – "шахеди".