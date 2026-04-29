29 квітня 2026, 12:41

Повідомляв про ТЦК у Telegram: суд виніс вирок чоловікові з Полтавщини

Зіньківський районний суд Полтавської області виніс вирок чоловіку, який у Telegram повідомляв про місця перебування мобільних груп ТЦК та СП

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Як встановив суд, обвинувачений працює машиністом насосних установок "Солохівської дотискної компресорної станції". Навесні 2025 року він приєднався до публічного Telegram-чату, який налічував понад 275 учасників, і протягом травня-серпня неодноразово публікував повідомлення про пересування та місця перебування представників ТЦК і поліції.

Зокрема, чоловік вказував конкретні локації в смт Опішня та Полтаві, описував автомобілі мобільних груп, а також повідомляв про їхню роботу поблизу автостанції, на виїздах із населеного пункту, біля місцевого ліцею та на території обласного закладу з надання психіатричної допомоги.

Суд кваліфікував його дії за ч. 1 ст. 114-1 КК України – перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період.

Між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості. Суд врахував, що чоловік раніше не судимий, має вищу освіту, позитивно характеризується та щиро розкаявся. Також повідомляється, що він добровільно перерахував 20 тисяч гривень на потреби Збройних сил України.

Суд затвердив угоду та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, однак звільнив обвинуваченого від його відбування з випробувальним строком на 1 рік.

Крім того, суд ухвалив конфіскацію знаряддя злочину – мобільного телефону iPhone 16 Pro. SIM-карту повернуто власнику.

Нагадаємо, на Харківщині судили зрадника, який здавав окупантам сусідів. Здав росіянам навіть свого дядька та ще одного односельця, з яким посварився. Суд призначив зраднику покарання – ув'язнення на 10 років.

