У селищі Пісочин Харківської області чоловік напідпитку та засліплений ревнощами спалив житловий будинок жінки, з якою перебував у стосунках

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

За даними слідства, між чоловіком та жінкою, з якою він перебував у стосунках, виник конфлікт на ґрунті ревнощів.

Під час сварки зловмисник висловлював погрози фізичною розправою і підпалом будинку. А через день, після чергового конфлікту та телефонних погроз чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, підпалив житловий будинок.

Внаслідок пожежі помешкання було повністю знищено.

47-річного чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

