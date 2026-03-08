13:13  08 березня
08 березня 2026, 12:19

РФ атакувала Україну Іскандерами та понад 100 дронів

08 березня 2026, 12:19
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 8 березня (з 19:00 7 березня) окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М та 117 ударними безпілотниками

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що протиповітряна оборона, авіація, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони відбивали атаку.

За попередніми даними станом на 09:00, збито або подавлено 98 ворожих безпілотників.

Влучання двох балістичних ракет і 19 ударних БпЛА зафіксовано на 11 локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 8 березня російські війська атакували ударними БпЛА житловий сектор села Велика Бабка Чугуївського району. Виникла пожежа Коли рятувальники ДСНС прибули на місце, щоб допомогти людям, орог цілеспрямовано атакував дроном пожежний автомобіль. На щасвтя, надзвичайники не постраждали – на момент удару вони перебували в укритті.

Україна війна атака РФ дрони Іскандер
