Мінус 930 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати РФ
Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 930 окупантів, 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 55 артилерійська система, 3 РСЗВ, а також 289 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 08.03.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, в російському Новоросійську внаслідок ударів українських військ було пошкоджено два військових кораблі Чорноморського флоту РФ. Кожен із них коштує близько $500 млн.
07 березня 2026, 13:55Українські військові уразили місце зберігання "Шахедів" на Донеччині
07 березня 2026, 13:17Українські спецпризначенці зупинили наступ ворога на Запоріжжя
07 березня 2026, 11:38
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
08 березня 2026, 09:46
