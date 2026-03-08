Минус 930 окупантов за сутки: Генштаб обновил потери РФ
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 930 окупантов, 5 танков, 6 боевых бронированных машин, 55 артиллерийская система, 3 РСЗО, а также 289 единиц автомобильной техники и автоцистерн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 08.03.26 ориентировочно составили:
Напомним, в российском Новороссийске в результате ударов украинских войск были повреждены два военных корабля Черноморского флота РФ. Каждый из них стоит около $500 млн.
В Харьковской области украинские пограничники поразили технику и склад врагаВсе новости »
07 марта 2026, 13:55Украинские военные поразили место хранения "Шахедов" в Донецкой области
07 марта 2026, 13:17Украинские спецназовцы остановили наступление врага на Запорожье
07 марта 2026, 11:38
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
В лесу возле Луцка мужчина пытался совершить самоубийство – его спасли
08 марта 2026, 11:22Живот Орбана vs профессиональная политика: как Киев сам себя подставляет
08 марта 2026, 10:55Беспилотник РФ атаковал пассажирский поезд "Киев-Сумы": что известно
08 марта 2026, 10:29Вражеские БпЛА атаковали промышленное предприятие в Миргородском районе
08 марта 2026, 10:06Россияне ударили по спасателям на Харьковщине: уничтожена пожарная машина
08 марта 2026, 09:46Россияне атаковали Днепропетровщину: пожар в Кривом Роге
08 марта 2026, 08:58В Днепре мужчина ударил ножом работника ТЦК
07 марта 2026, 18:45Меня пугает не враг. Меня пугают ура-патриоты и специалисты по всем вопросам
07 марта 2026, 17:39РФ атаковала автомобиль скорой помощи Николаевской области
07 марта 2026, 17:04
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине