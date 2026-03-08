Росіяни атакували Дніпропетровщину: пожежа у Кривому Розі

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російські війська вночі та зранку 8 березня атакували два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, в Кривому Розі внаслідок атаки виникла пожежа. Також зафіксовано пошкодження транспортної інфраструктури.

На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Нагадаємо, 6 березня у Кривому Розі російські дрони-камікадзе вдарили по дев'ятиповерховому житловому будинку та підприємству інфраструктури. Обійшлося без постраждалих.