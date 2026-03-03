За добу ЗСУ знищили 5 танків, 47 артсистем і 1529 БпЛА – Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони за добу ліквідували 790 окупантів, 5 танків, 47 артсистем, 20 бронемашин, 1529 БпЛА, а також 235 авто та спецтехніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 03.03.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, в ніч на 2 березня українські військові завдали ударів по об’єктах противника. Зокрема, було уражено центр далекого космічного зв’язку в Криму. Крім цього, на тимчасово окупованій території Луганської області українські військові знищили РЛС "Каста 2Е2" у районі населеного пункту Любиме та РЛС "Ястреб А-В" біля населеного пункту Тополі.