05 березня 2026, 09:17

Люкс у багажнику: на Закарпатті митники вилучили брендові речі на майже 2 млн грн

05 березня 2026, 09:17
Фото: Держмитслужба
У середу, 4 березня, у пункті пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке" митники викрили спробу незаконного ввезення дороговартісних товарів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держмитслужбу.

Водій автобуса, який повертався з Австрії, намагався перевезти люксові товари без декларування.

Під час перевірки багажного відсіку митники знайшли дві коробки з брендовими речами. Серед вилученого:

  • пʼять дамських сумок від Gucci, Chanel, Dior, Celine та Louis Vuitton;
  • шовкова хустка Celine;
  • жіноче взуття від Hermes (капці та кросівки);
  • ювелірні вироби: браслет, дві каблучки та годинник брендів Van Cleef & Arpels і Cartier.

Спочатку водій стверджував, що везе лише особисті речі, але після знахідки "пригадав", що пакунки його попросив передати незнайомець з Австрії до Києва.

Орієнтовна вартість знайденого становить понад 1,8 млн грн.

На чоловіка склали протокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Увесь товар вилучили.

Нагадаємо, раніше на Львівщині митники вилучили техніку Apple, Garmin та Samsung на 1,7 млн грн. Велику партію незадекларованої техніки виявили в мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter.

