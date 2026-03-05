Фото: Держмитслужба

У середу, 4 березня, у пункті пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке" митники викрили спробу незаконного ввезення дороговартісних товарів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держмитслужбу.

Водій автобуса, який повертався з Австрії, намагався перевезти люксові товари без декларування.

Під час перевірки багажного відсіку митники знайшли дві коробки з брендовими речами. Серед вилученого:

пʼять дамських сумок від Gucci, Chanel, Dior, Celine та Louis Vuitton;

шовкова хустка Celine;

жіноче взуття від Hermes (капці та кросівки);

ювелірні вироби: браслет, дві каблучки та годинник брендів Van Cleef & Arpels і Cartier.

Спочатку водій стверджував, що везе лише особисті речі, але після знахідки "пригадав", що пакунки його попросив передати незнайомець з Австрії до Києва.

Орієнтовна вартість знайденого становить понад 1,8 млн грн.

На чоловіка склали протокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Увесь товар вилучили.

