08:39  05 березня
Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб
08:22  05 березня
$15 тисяч за "закриті очі": до суду передали справу ексінспектора Львівської митниці
23:55  04 березня
В Україні подорожчав природний газ: яка тепер вартість кубометру
05 березня 2026, 08:46

ППО знешкодила 136 зі 155 безпілотників, якими росіяни атакували Україну

05 березня 2026, 08:46
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 5 березня РФ атакувала Україну 155 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 100 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 136 ворожих безпілотників.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на трьох локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Атака на Україну 5 березня 2026 року

Нагадаємо, вночі 5 березня ворог знову атакував південь Одещини ударними безпілотниками. Під ударом опинилося узбережжя Білгород-Дністровського району.

03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Росіяни обстріляли пожежну частину на Дніпропетровщині: у ДСНС показали наслідки
05 березня 2026, 08:52
Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб
05 березня 2026, 08:39
На Одещині через нічну атаку безпілотників виникла пожежа на базі відпочинку
05 березня 2026, 08:31
$15 тисяч за "закриті очі": до суду передали справу ексінспектора Львівської митниці
05 березня 2026, 08:22
Росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини: є поранені
05 березня 2026, 08:12
Ворог атакував цивільний автомобіль на Сумщині: троє поранених
05 березня 2026, 08:03
Росіяни просунулися поблизу Дорожнянки на Запоріжжі, – DeepState
05 березня 2026, 07:56
Ямкові ремонти для прифронтових доріг: Кабмін виділить додаткові кошти
05 березня 2026, 07:46
Сили оборони за добу ліквідували 900 російських окупантів – Генштаб
05 березня 2026, 07:45
