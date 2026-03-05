ППО знешкодила 136 зі 155 безпілотників, якими росіяни атакували Україну
У ніч на 5 березня РФ атакувала Україну 155 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 100 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 136 ворожих безпілотників.
Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на трьох локаціях.
У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Нагадаємо, вночі 5 березня ворог знову атакував південь Одещини ударними безпілотниками. Під ударом опинилося узбережжя Білгород-Дністровського району.