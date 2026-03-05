Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В ніч на 5 березня ворог бив по чотирьох районах області безпілотниками, артилерією та авіабомбами

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Під масованою атакою був Кривий Ріг. Понівечена інфраструктура, виникли пожежі.

У Верхівцевому Кам'янського району пошкоджена транспортна інфраструктура. Отримали поранення чоловіки 38 і 45 років, вони лікуватимуться вдома.

У Синельниківському районі під ударом була Покровська громада. Зайнявся зруйнований приватний будинок. Ще два та пожежна частина – побиті.

На Нікопольщині від ворожих атак потерпали райцентр і Покровська громада. Пошкоджена оселя.

