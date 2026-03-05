08:39  05 березня
Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб
$15 тисяч за "закриті очі": до суду передали справу ексінспектора Львівської митниці
В Україні подорожчав природний газ: яка тепер вартість кубометру
Росіяни обстріляли пожежну частину на Дніпропетровщині: у ДСНС показали наслідки

Фото: ДСНС
В ніч на 5 березня окупанти обстріляли будівлю пожежно-рятувального підрозділу у Синельниківському районі на Дніпропетровщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

На щастя, надзвичайники не постраждали.

Через ворожу атаку виникла пожежа у житловому секторі: пошкоджені приватні оселі, господарчі споруди та легкові автомобілі.

Рятувальники ліквідували займання.

Нагадаємо, в ніч на 5 березня ворог бив по чотирьох районах Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Отримали поранення дві людини.

