Фото: ДСНС

В ніч на 5 березня окупанти обстріляли будівлю пожежно-рятувального підрозділу у Синельниківському районі на Дніпропетровщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

На щастя, надзвичайники не постраждали.

Через ворожу атаку виникла пожежа у житловому секторі: пошкоджені приватні оселі, господарчі споруди та легкові автомобілі.

Рятувальники ліквідували займання.

Нагадаємо, в ніч на 5 березня ворог бив по чотирьох районах Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Отримали поранення дві людини.