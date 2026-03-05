Росіяни обстріляли пожежну частину на Дніпропетровщині: у ДСНС показали наслідки
В ніч на 5 березня окупанти обстріляли будівлю пожежно-рятувального підрозділу у Синельниківському районі на Дніпропетровщині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
На щастя, надзвичайники не постраждали.
Через ворожу атаку виникла пожежа у житловому секторі: пошкоджені приватні оселі, господарчі споруди та легкові автомобілі.
Рятувальники ліквідували займання.
Нагадаємо, в ніч на 5 березня ворог бив по чотирьох районах Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Отримали поранення дві людини.
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
ППО знешкодила 136 зі 155 безпілотників, якими росіяни атакували Україну
05 березня 2026, 08:46Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб
05 березня 2026, 08:39На Одещині через нічну атаку безпілотників виникла пожежа на базі відпочинку
05 березня 2026, 08:31$15 тисяч за "закриті очі": до суду передали справу ексінспектора Львівської митниці
05 березня 2026, 08:22Росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини: є поранені
05 березня 2026, 08:12Ворог атакував цивільний автомобіль на Сумщині: троє поранених
05 березня 2026, 08:03Росіяни просунулися поблизу Дорожнянки на Запоріжжі, – DeepState
05 березня 2026, 07:56Ямкові ремонти для прифронтових доріг: Кабмін виділить додаткові кошти
05 березня 2026, 07:46Сили оборони за добу ліквідували 900 російських окупантів – Генштаб
05 березня 2026, 07:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі блоги »