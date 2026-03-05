Фото: ДСНС

Вночі 5 березня ворог знову атакував південь Одещини ударними безпілотниками. Під ударом опинилося узбережжя Білгород-Дністровського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

Внаслідок атаки виникла пожежа на території недіючої бази відпочинку. Вогонь охопив дерев'яні будинки на загальній площі 250 кв.м.

Частково зруйнована розташована поруч чотирьохповерхова будівля. Також пошкоджений цивільний транспорт.

Рятувальники ліквідували пожежу, не давши вогню розповсюдитися на більшу площу.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

