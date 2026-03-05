На Одещині через нічну атаку безпілотників виникла пожежа на базі відпочинку
Вночі 5 березня ворог знову атакував південь Одещини ударними безпілотниками. Під ударом опинилося узбережжя Білгород-Дністровського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.
Внаслідок атаки виникла пожежа на території недіючої бази відпочинку. Вогонь охопив дерев'яні будинки на загальній площі 250 кв.м.
Частково зруйнована розташована поруч чотирьохповерхова будівля. Також пошкоджений цивільний транспорт.
Рятувальники ліквідували пожежу, не давши вогню розповсюдитися на більшу площу.
На щастя, загиблих і постраждалих немає.
Нагадаємо, в ніч на 5 березня ворог бив по чотирьох районах Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Отримали поранення дві людини.
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Росіяни обстріляли пожежну частину на Дніпропетровщині: у ДСНС показали наслідки
05 березня 2026, 08:52ППО знешкодила 136 зі 155 безпілотників, якими росіяни атакували Україну
05 березня 2026, 08:46Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб
05 березня 2026, 08:39$15 тисяч за "закриті очі": до суду передали справу ексінспектора Львівської митниці
05 березня 2026, 08:22Росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини: є поранені
05 березня 2026, 08:12Ворог атакував цивільний автомобіль на Сумщині: троє поранених
05 березня 2026, 08:03Росіяни просунулися поблизу Дорожнянки на Запоріжжі, – DeepState
05 березня 2026, 07:56Ямкові ремонти для прифронтових доріг: Кабмін виділить додаткові кошти
05 березня 2026, 07:46Сили оборони за добу ліквідували 900 російських окупантів – Генштаб
05 березня 2026, 07:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі блоги »