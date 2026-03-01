14:35  01 березня
01 березня 2026, 19:35

В Україні знову дорожчає гречка: чому це відбувається і що буде з цінами

01 березня 2026, 19:35
Ілюстративне фото
Минулорічний врожай гречки за 2025 рік вважають одним із найгірших за останні 25 років. В результаті ціни на популярну крупу зростають

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Виконавций директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий зазначив, що держава не допомогла аграріям достатньо.

"Формально постанова про підтримку виробників нішевих культур існує. Але фактично грошей у бюджеті на це виділили катастрофічно мало. Фермери — не благодійники. Якщо вирощувати гречку невигідно, вони просто засіють поле чимось іншим. Що й сталося. Площі посівів скоротились, і ринок відчув це одразу", - каже фахівець.

При цьому на міжнародному ринку гравців гречки лишилось лише троє: Україна, РФ та Китай. Китайська крупа (через гіркий смак) не підходить українцям, а російську купувати ніхто не буде, бо це країна-агресорка.

"Тому схема виглядає інакше: російська гречка їде до Казахстану, там її "переодягають" у казахські документи на спеціально побудованих заводах — і вже як "казахська" вона легально перетинає український кордон. Адже між Україною та Казахстаном діє договір про вільну торгівлю", - каже експерт.

Що буде з цінами

Гречка в Україні вже не буде дешевою. Після того як імпорт налагодиться, ціна може зупинитись на позначці 60, 80 або навіть 90 гривень за кілограм. Проте це вже суттєво більше, аніж більшість українців звикли платити.

"Якщо уряд і цього року не надасть реальну фінансову підтримку українським фермерам — наступний врожай теж може підвести. І тоді ситуація повториться. Гречка — не просто каша. Це індикатор того, наскільки держава серйозно ставиться до власного продовольчого ринку", - переконаний фахівець.

Нагадаємо, за статистикою станом на серпень 2025 року в Україні ціни зросли на 13,2%. При цьому у липні річна інфляція становила 14,1%.

ціни подорожчання
