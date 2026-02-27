МВФ затвердив для України програму на $8,1 млрд: перший транш – 1,5 млрд

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає RegioNews.

За її словами, найближчим часом Україна отримає перший транш у розмірі близько 1,5 млрд доларів. Кошти спрямують на фінансування дефіциту державного бюджету та підтримку макрофінансової стабільності.

Свириденко наголосила, що на п'ятий рік повномасштабної війни, на тлі системних атак на енергетичну інфраструктуру, Україна має гарантовану міжнародну фінансову підтримку партнерів і ресурс для стабільної роботи держави.

Затверджена програма є частиною ширшої фінансової рамки, яка передбачає покриття прогнозного дефіциту держбюджету в обсязі 136,5 млрд доларів протягом чотирьох років. Вона також передбачає продовження реформ, спрямованих на збереження макроекономічної та фінансової стабільності.

Нова програма співпраці з МВФ є "якірною" для всієї міжнародної фінансової підтримки України, зокрема для отримання кредиту на 90 млрд євро від Європейського Союзу, а також фінансування від країн G7 і міжнародних фінансових інституцій, наголосила прем'єрка.

Крім того, партнери підтвердили продовження чинного мораторію на обслуговування офіційного боргу та готовність завершити реструктуризацію після стабілізації ситуації.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки.

