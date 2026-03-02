Внаслідок атак РФ знеструмлені споживачі у кількох регіонах

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Через ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру – на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Сумській та Запорізькій областях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання та заживити усіх знеструмлених абонентів", – йдеться у повідомленні.

Через наслідки попередніх масованих російських атак – у частині регіонів України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", – додали в Укренерго.

Нагадаємо, за чотири роки Росія здійснила майже 6 тисяч атак на енергосистему України. Під час виконання службових обов'язків загинули понад 200 енергетиків.