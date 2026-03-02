Прикордонники показали, як знищують росіян на Курському напрямку

фото: ДПСУ

На Курському та Північно-Слобожанському напрямках оператори РУБпАК «Aquila» бригади «Сталевий кордон» відпрацювали по цілях армії РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"У ході бойової роботи бійці підрозділу знищили 6 укриттів, 4 антени, 2 авто й окупанта", – йдеться у повідомленні.

