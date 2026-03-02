Фото: поліція

ДТП сталася 1 березня близько 22:45 у селищі Славське Стрийського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися квадроцикли BRP 850, яким керував 44-річний водій, та CF-MOTO під керуванням 31-річного чоловіка. Обидва – жителі району.

Внаслідок удару водії отримали травми, їх госпіталізували.

Встановлено, що обидва чоловіки керували квадроциклами у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

