Генштаб підрахував нові втрати РФ у війні проти України
Протягом минулої доби українські захисники знищили 960 окупантів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 267 730 (+960) осіб
- танків – 11 713 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 111 (+3) од.
- артилерійських систем – 37 795 (+74) од.
- РСЗВ – 1 665 (+3) од.
- засоби ППО – 1 313 (+5) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 348 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 153 169 (+1 810) од.
- крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
- кораблі / катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 80 757 (+247) од.
- спеціальна техніка – 4 076 (+1) од.
Як повідомлялось, наприкінці лютого в Україну повернули 1000 тіл полеглих військових. Це підтвердив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
02 березня 2026, 08:48
