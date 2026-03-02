Генштаб підрахував нові втрати РФ у війні проти України

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 267 730 (+960) осіб

танків – 11 713 (+4) од.

бойових броньованих машин – 24 111 (+3) од.

артилерійських систем – 37 795 (+74) од.

РСЗВ – 1 665 (+3) од.

засоби ППО – 1 313 (+5) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 348 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 153 169 (+1 810) од.

крилаті ракети – 4 384 (+0) од.

кораблі / катери – 29 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 80 757 (+247) од.

спеціальна техніка – 4 076 (+1) од.

Як повідомлялось, наприкінці лютого в Україну повернули 1000 тіл полеглих військових. Це підтвердив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.