17:24  26 лютого
В Одесі виник конфлікт між двома працівниками ТЦК, один із них застосував зброю
12:29  26 лютого
Смертельна ДТП біля Житомира: загинула жінка, поліція встановлює її особу
11:26  26 лютого
На Тернопільщині жінка виколола око трирічному синові заради соцвиплат
26 лютого 2026, 15:59

В Україну повернули 1000 тіл полеглих військових

26 лютого 2026, 15:59
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Читайте также
У четвер, 26 лютого, відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які можуть належати українським захисникам

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Як зазначається, слідчими правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ України будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих.

Репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної та злагодженої роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України.

Нагадаємо, за даними американських аналітиків, втрати України та РФ у війні становлять майже 2 млн. Експерти кажуть, що жодна велика держава не зазнала "навіть близько такої кількості жертв чи смертей з часів Другої світової війни".

25 лютого 2026
