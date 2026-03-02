Війська РФ атакували три райони Дніпропетровщини: пошкоджені будинки та підприємство, є загиблий
Вночі 2 березня ворог з десяток разів атакував три райони області безпілотниками, артилерією, РСЗВ "Град" та авіабомбами
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
На Криворіжжі, крім самого Кривого Рогу, під ударом було Апостолове. Там пошкоджене транспортне підприємство.
На Синельниківщині росіяни атакували Покровську громаду. Зруйновані два приватні будинки, ще чотири понівечені. На жаль, загинув 55-річний чоловік. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів однієї з побитих осель.
На Нікопольщині окупанти поцілили по райцентру та Мирівській громаді. Пошкоджена п'ятиповерхівка.
Нагадаємо, у ніч на 2 березня ворог завдав удару по Кривому Рогу. Пошкоджене підприємство, виникли пожежі.
