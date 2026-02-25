Умєров у Женеві зустрінеться зі спецпосланцями США: що обговорюватимуть

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Володимир Зеленський заявив, що секретар РНБО України Рустем Умєров у четвер зустрінеться зі спецпосланцями президента США Стівеном Віткоффом та Джерадом Кушнером

Про це, як інформує "Інтерфакс-Україна" український президент сказав журналістам, передає RegioNews.

За його словами, головна мета зустрічі полягає у підготовці до потенційних тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією на початку березня.

Зеленський додав, що під час переговорів планується обговорити:

пакет відновлення України ("prosperity package");

підготовку до тристоронньої зустрічі з Росією;

питання обміну полоненими.

Президент уточнив, що зустріч з американською стороною буде двосторонньою та відбудеться за участю міністра економіки України.

Речниця секретаря РНБО Діана Давітян уточнила, що переговори Умєрова з Віткоффом і Кушнером відбудуться у Женеві у четвер, 26 лютого.

Нагадаємо, під час щорічного звернення до Конгресу США 24 лютого президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "наполегливо працюють над припиненням вбивств та різанини між Росією та Україною".

Як відомо, протягом 17-18 лютого у Женеві відбувся черговий раунд переговорів між США, Україною та Росією.

За словами секретаря РНБО Рустем Умєрова, робота була інтенсивною та предметною. Він додав, що частину питань вдалося уточнити, по частині – триває додаткове узгодження.

У свою чергу, керівник Офісу Президента Кирило Буданов зазначив, що розмова була непростою, але важливою, а команда вже готується до продовження переговорів найближчим часом.

Також ЗМІ повідомляли, що на цих переговорах представники Росії та України обговорювали ідею створення демілітаризованої зони в Донецькій області, яку не контролюватимуть ані ЗС РФ, ані ЗСУ.

За словами президента Володимира Зеленського, наступний раунд мирних переговорів також відбудеться у Швейцарії.

