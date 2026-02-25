13:48  25 лютого
На Полтавщині шкільний автобус з'їхав у кювет: троє дітей травмовані
09:24  25 лютого
Втеча до Молдови за $14 тисяч: у Харкові судитимуть експравоохоронця-переправника
08:55  25 лютого
У Черкасах на будівництві загинув чоловік: на нього впала стріла крана
25 лютого 2026, 12:40

Умєров у Женеві зустрінеться зі спецпосланцями США: що обговорюватимуть

25 лютого 2026, 12:40
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Володимир Зеленський заявив, що секретар РНБО України Рустем Умєров у четвер зустрінеться зі спецпосланцями президента США Стівеном Віткоффом та Джерадом Кушнером

Про це, як інформує "Інтерфакс-Україна" український президент сказав журналістам, передає RegioNews.

За його словами, головна мета зустрічі полягає у підготовці до потенційних тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією на початку березня.

Зеленський додав, що під час переговорів планується обговорити:

  • пакет відновлення України ("prosperity package");
  • підготовку до тристоронньої зустрічі з Росією;
  • питання обміну полоненими.

Президент уточнив, що зустріч з американською стороною буде двосторонньою та відбудеться за участю міністра економіки України.

Речниця секретаря РНБО Діана Давітян уточнила, що переговори Умєрова з Віткоффом і Кушнером відбудуться у Женеві у четвер, 26 лютого.

Нагадаємо, під час щорічного звернення до Конгресу США 24 лютого президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "наполегливо працюють над припиненням вбивств та різанини між Росією та Україною".

Як відомо, протягом 17-18 лютого у Женеві відбувся черговий раунд переговорів між США, Україною та Росією.

За словами секретаря РНБО Рустем Умєрова, робота була інтенсивною та предметною. Він додав, що частину питань вдалося уточнити, по частині – триває додаткове узгодження.

У свою чергу, керівник Офісу Президента Кирило Буданов зазначив, що розмова була непростою, але важливою, а команда вже готується до продовження переговорів найближчим часом.

Також ЗМІ повідомляли, що на цих переговорах представники Росії та України обговорювали ідею створення демілітаризованої зони в Донецькій області, яку не контролюватимуть ані ЗС РФ, ані ЗСУ.

За словами президента Володимира Зеленського, наступний раунд мирних переговорів також відбудеться у Швейцарії.

Читайте також: У Женеві українська та російська делегації провели таємні переговори "без свідків"

Україна РФ США війна Умєров Рустем зустріч Віткофф переговори про мир
Трамп: США працюють, щоб зупинити вбивства та різанину між Росією та Україною
25 лютого 2026, 08:07
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
