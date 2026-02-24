21:16  24 лютого
На Львівщині прокурор на авто збив двох дітей
20:43  24 лютого
Росіяни просунулися у напрямку Слов'янська на Донеччині
14:32  24 лютого
Потепління до +4 і дощі з мокрим снігом: якою буде погода 25 лютого в Україні
24 лютого 2026, 23:35

Що буде з цінами на яйця в Україні в 2026 році

24 лютого 2026, 23:35
Ілюстративне фото
Експорти пояснили, що буде цьогоріч із цінами на яйця. На думку аналітиків, суттєвого падіння цін очікувати не варто

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Вчений-птахівник Олег Катеринич зазначив, що на вартість яєць в першу чергу впливає ціна кормів. Крім того, важлива наявність електроенергії та скільки вона коштує. Зокрема, впливає на вартість яєць логістика. На думку експорта, корми в Україні продовжуватимуть дорожчати, а ситуацію з електроенергією важко прогнозувати.

У минулі роки ціна зазвичай падала навесні та влітку. Якщо в грудні одне яйце могло коштувати 10 гривень, то потім воно падало в ціні до 4 гривень. Однак, на думку експерта, такий спад ціни цьогоріч неможливий.

"Втім цього року я не очікую, що такий суттєвий спад ціни можливий. Попри це, все ж зниження буде, хоч невідчутне", - каже Олег Катеренич.

Нагадаємо, в Україні очікують подорожчання хліба та круп. Очікується, що ціни зростуть найближчими місяцями.

ціни подорожчання
