Що буде з цінами на яйця в Україні в 2026 році

Експорти пояснили, що буде цьогоріч із цінами на яйця. На думку аналітиків, суттєвого падіння цін очікувати не варто

Вчений-птахівник Олег Катеринич зазначив, що на вартість яєць в першу чергу впливає ціна кормів. Крім того, важлива наявність електроенергії та скільки вона коштує. Зокрема, впливає на вартість яєць логістика. На думку експорта, корми в Україні продовжуватимуть дорожчати, а ситуацію з електроенергією важко прогнозувати.

У минулі роки ціна зазвичай падала навесні та влітку. Якщо в грудні одне яйце могло коштувати 10 гривень, то потім воно падало в ціні до 4 гривень. Однак, на думку експерта, такий спад ціни цьогоріч неможливий.

"Втім цього року я не очікую, що такий суттєвий спад ціни можливий. Попри це, все ж зниження буде, хоч невідчутне", - каже Олег Катеренич.

