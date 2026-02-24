В Україні цьогоріч значно впаде виробництво молока: чому це станеться

Ілюстративне фото

Про це повідомляє "АгроБізнес", передає RegioNews.

Заступниця генерального директора, керівниця проєктів по співпраці із переробкою Асоціації виробників молока Олена Жупінас зазначила, що на молочному ринку в Україні зараз ситуація дуже нелегка.

"Вона пов'язана насамперед із тим, що українські молочні ферми через відсутність електроенергії мають переходити на дизель-генератори. Вартість виробництва 1 кВт електроенергії при цьому зростає у 2-2,5 раза. Це ставить молочних фермерів у досить складну фінансову ситуацію. Собівартість молока становить приблизно 16 грн/л. Закупівельна ціна – лише 13,5-14 грн/л", - каже експертка.

Це означає, що фермери працюють зі збитком 2-2,5 грн на кожному літрі молока. Експертка додала, що критично важким для українських фермерів також стає додаткове енергетичне навантаження.

"Ціна на молоко буде ще довгий період залишатися нижчою за собівартість, і ми розуміємо, що найближчим часом не відмовимося від дизель-генераторів для молочнотоварних ферм. Тому вже на осінь ми можемо побачити до 20% скорочення виробництва молока", - зазначила Олена Жупінас.

