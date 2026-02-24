21:16  24 лютого
24 лютого 2026, 23:55

В Україні цьогоріч значно впаде виробництво молока: чому це станеться

24 лютого 2026, 23:55
Ілюстративне фото
Українські молочні фермери зіткнулись із серйозним фінансовим тиском. Це може призвести до скорочення виробництва

Про це повідомляє "АгроБізнес", передає RegioNews.

Заступниця генерального директора, керівниця проєктів по співпраці із переробкою Асоціації виробників молока Олена Жупінас зазначила, що на молочному ринку в Україні зараз ситуація дуже нелегка.

"Вона пов'язана насамперед із тим, що українські молочні ферми через відсутність електроенергії мають переходити на дизель-генератори. Вартість виробництва 1 кВт електроенергії при цьому зростає у 2-2,5 раза. Це ставить молочних фермерів у досить складну фінансову ситуацію. Собівартість молока становить приблизно 16 грн/л. Закупівельна ціна – лише 13,5-14 грн/л", - каже експертка.

Це означає, що фермери працюють зі збитком 2-2,5 грн на кожному літрі молока. Експертка додала, що критично важким для українських фермерів також стає додаткове енергетичне навантаження.

"Ціна на молоко буде ще довгий період залишатися нижчою за собівартість, і ми розуміємо, що найближчим часом не відмовимося від дизель-генераторів для молочнотоварних ферм. Тому вже на осінь ми можемо побачити до 20% скорочення виробництва молока", - зазначила Олена Жупінас.

Нагадаємо, у 2025 році був активним український ринок землі. З січня до середини грудня 2025 року було відчужено 115,6 тисячі земельних ділянок, загальною площею понад 340 тисяч гектарів. Експерти розповідали, в яких регіонах земля дорожча.

