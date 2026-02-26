11:26  26 лютого
На Тернопільщині жінка виколола око трирічному синові заради соцвиплат
11:18  26 лютого
У Полтаві 20-річну дівчину підозрюють у підпалах легкових автомобілів
08:17  26 лютого
Порушив ПДР і втік: у Чернігові водію оголосили підозру
26 лютого 2026, 11:53

Масована ракетно-дронова атака: у п'яти областях запровадили відключення світла

26 лютого 2026, 11:53
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Уночі та вранці російські війська здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах України

Про це повідомила пресслужба "Укренерго", передає RegioNews.

Внаслідок ударів, а також через пошкодження мереж у прифронтових районах, зафіксовані нові знеструмлення у Харківській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях.

У регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація, вже розпочалися аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання для споживачів.

Через наслідки сьогоднішньої та попередніх атак у більшості областей застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також погодинні відключення для населення.

В окремих регіонах після останнього комбінованого удару обмеження споживання були посилені.

Енергетики закликають громадян ощадливо користуватися електроенергією, обмежити використання потужних електроприладів та, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічні години – після 23:00.

Нагадаємо, в ніч на 26 лютого російська армія завдала чергового комбінованого удару по Україні. Зокрема, двома протикорабельними ракетами Циркон, 11 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, 24 крилатими ракетами Х-101, двома керованими авіаційними ракетами Х-69, а також 420 ударними БпЛА.

25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
