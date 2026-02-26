Чернігівщина під ударами дронів: загорілися будинки, є поранені
У двох громадах Чернігівської області через атаку ударних російських безпілотників постраждали мирні жителі
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.
За його словами, у Менській громаді загорівся будинок, 84-річного господаря ушпиталили, пошкоджені сусідні оселі.
У Батуринській громаді пошкоджене житло; поранені 32-річний чоловік і 17-річна дівчина.
У Корюківській громаді удар FPV-дрона пошкодив автомобіль та господарську будівлю споживчого товариства.
У Семенівській громаді "молнія" влучила по об'єкту енергетики.
Загалом за добу зафіксовано 35 обстрілів і 58 вибухів.
Як відомо, сьогодні вночі, 26 лютого, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників та балістики. У Києві, Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи.
Нагадаємо, через нічну атаку на Полтавщині пошкоджене обʼєкти промислового підприємства та ЛЕП. Без світла залишились 20 тисяч споживачів.