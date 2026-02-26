11:26  26 лютого
На Тернопільщині жінка виколола око трирічному синові заради соцвиплат
11:18  26 лютого
У Полтаві 20-річну дівчину підозрюють у підпалах легкових автомобілів
08:17  26 лютого
Порушив ПДР і втік: у Чернігові водію оголосили підозру
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2026, 10:38

Чернігівщина під ударами дронів: загорілися будинки, є поранені

26 лютого 2026, 10:38
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Чернігівщини
Читайте также
на русском языке

У двох громадах Чернігівської області через атаку ударних російських безпілотників постраждали мирні жителі

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

За його словами, у Менській громаді загорівся будинок, 84-річного господаря ушпиталили, пошкоджені сусідні оселі.

У Батуринській громаді пошкоджене житло; поранені 32-річний чоловік і 17-річна дівчина.

У Корюківській громаді удар FPV-дрона пошкодив автомобіль та господарську будівлю споживчого товариства.

У Семенівській громаді "молнія" влучила по об'єкту енергетики.

Загалом за добу зафіксовано 35 обстрілів і 58 вибухів.

Як відомо, сьогодні вночі, 26 лютого, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників та балістики. У Києві, Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи.

Нагадаємо, через нічну атаку на Полтавщині пошкоджене обʼєкти промислового підприємства та ЛЕП. Без світла залишились 20 тисяч споживачів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна пожежа Чернігівська область дрон атака постраждалі
Атаки РФ на Київщині: постраждали чотири райони, поліція показала наслідки
26 лютого 2026, 10:25
Сумщина під обстрілами РФ: дрон убив 57-річного чоловіка, зруйновано будинки
26 лютого 2026, 09:28
У ДСНС показали, як ліквідували наслідки нічної атаки на Полтавщину
26 лютого 2026, 09:21
Всі новини »
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
Сигарети серед руди: на Закарпатті у вантажному потязі знайшли контрабанду
26 лютого 2026, 12:15
СБУ затримала коригувальника РФ: допомагав росіянам "пробитися" до Куп’янська
26 лютого 2026, 11:58
Масована ракетно-дронова атака: у п'яти областях запровадили відключення світла
26 лютого 2026, 11:53
На Київщині сталася пожежа в дитячому садку
26 лютого 2026, 11:45
На Тернопільщині жінка виколола око трирічному синові заради соцвиплат
26 лютого 2026, 11:26
У Полтаві 20-річну дівчину підозрюють у підпалах легкових автомобілів
26 лютого 2026, 11:18
Вибух газу у центрі Львова: постраждали дві людини
26 лютого 2026, 11:12
Росіяни вранці вдарили по Запоріжжю: пошкоджений заклад освіти
26 лютого 2026, 10:56
Росія випустила по Україні 39 ракет і 420 дронів: скільки збила ППО
26 лютого 2026, 10:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі публікації »
Віталій Портніков
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Всі блоги »