Чернігівщина під ударами дронів: загорілися будинки, є поранені

Фото: ДСНС Чернігівщини

У двох громадах Чернігівської області через атаку ударних російських безпілотників постраждали мирні жителі

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

За його словами, у Менській громаді загорівся будинок, 84-річного господаря ушпиталили, пошкоджені сусідні оселі.

У Батуринській громаді пошкоджене житло; поранені 32-річний чоловік і 17-річна дівчина.

У Корюківській громаді удар FPV-дрона пошкодив автомобіль та господарську будівлю споживчого товариства.

У Семенівській громаді "молнія" влучила по об'єкту енергетики.

Загалом за добу зафіксовано 35 обстрілів і 58 вибухів.

Як відомо, сьогодні вночі, 26 лютого, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників та балістики. У Києві, Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи.

Нагадаємо, через нічну атаку на Полтавщині пошкоджене обʼєкти промислового підприємства та ЛЕП. Без світла залишились 20 тисяч споживачів.