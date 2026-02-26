13:15  26 лютого
26 лютого 2026, 13:15

МЗС відреагувало на ймовірне викрадення українців на Балі: що повідомили

26 лютого 2026, 13:15
Ігор Комаров і блогерка Єва Мішалова. Фото: Instagram/@yeva_mishalova
Посольство України в Індонезії не отримувало офіційних звернень щодо ймовірного викрадення синів дніпровських бізнесменів Ігоря Комарова та Єрмака Петровського на острові Балі

Про це повідомили у пресслужбі Міністерстві закордонних справ у відповідь на запит "УП. Життя", передає RegioNews.

Після поширення інформації у соцмережах дипломати відправили запити до місцевих інституцій та зв'язалися з адвокатом одного з можливих постраждалих.

За його даними, клієнт покинув Індонезію. Щодо другого чоловіка інформації від рідних чи представників не надходило.

МЗС уточнило, що офіційного підтвердження інциденту від компетентних органів Індонезії наразі немає, але справа перебуває на контролі.

Як відомо, місцева поліція Балі проводить розслідування імовірного викрадення, яке, за даними Bali Post, сталося 15 лютого поблизу селища Джимбаран, коли чоловіки каталися на мотоциклах.

Що відомо про викрадення українця Ігоря Комарова на Балі

20 лютого в мережі з'явилася інформація про нібито викрадення двох громадян України на острові Балі вихідцями з Чечні з вимогою викупу у 10 мільйонів доларів. За повідомленнями, одному із заручників нібито вдалося втекти, а іншого утримують та застосовують фізичне насильство.

Журналіст Віталій Глагола із посиланням на поінформовані джерела повідомив, що йдеться про Єрмака Петровського та Ігоря Комарова – синів осіб, яких називають кримінальними авторитетами з Дніпра. За його словами, Петровському нібито вдалося втекти, тоді як Комаров, за непідтвердженими даними, залишався у викрадачів.

Згодом Глагола зазначив, що історія про викрадення двох українців на Балі викликає низку питань. За його словами, ані українські правоохоронні органи, ані місцеві індонезійські медіа не повідомляли про інцидент, що є нетиповим для події такого масштабу.

Відкриті джерела також не містили жодних публікацій про вимогу викупу у 10 мільйонів доларів чи проведення спецоперації поліції Балі.

Глагола припустив, що подія могла бути "інформаційною постановкою", а її поширення пов'язав із активністю у соцмережах дівчини одного з фігурантів. За його словами, у цифрову епоху гучні скандали часто використовуються для збільшення аудиторії та створення вірусного ефекту.

