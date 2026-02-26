Смерть та інвалідність дітей: судитимуть лікарів із Донеччини та Закарпаття

Фото: Прокуратура України

Прокурори Донецької та Закарпатської областей скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох акушерів-гінекологів за фактом неналежного виконання професійних обов'язків

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2021 році в Краматорську лікар під час пологів не здійснював належного контролю за станом плода. Унаслідок тривалого кисневого голодування дитина отримала тяжке ураження центральної нервової системи та стала особою з інвалідністю. Слідство вважає, що своєчасне медичне втручання могло б запобігти таким наслідкам.

Інший випадок стався у 2024 році в Мукачеві. За версією слідства, лікарка порушила стандарти ведення ускладнених пологів. Новонароджений зазнав тяжкої травми шийного відділу хребта та спинного мозку й помер у віці восьми місяців.

Обидва обвинувальні акти передано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, в Одесі двом лікарям приватної клініки повідомили про підозру у неналежному лікуванні, яке призвело смерті пацієнта. За даними одеських ЗМІ, йдеться про Аднана Ківана, який помер у жовтні 2024 року на 62 році життя.