13:15  26 лютого
МЗС відреагувало на ймовірне викрадення українців на Балі: що повідомили
12:29  26 лютого
Смертельна ДТП біля Житомира: загинула жінка, поліція встановлює її особу
11:26  26 лютого
На Тернопільщині жінка виколола око трирічному синові заради соцвиплат
26 лютого 2026, 12:53

Смерть та інвалідність дітей: судитимуть лікарів із Донеччини та Закарпаття

26 лютого 2026, 12:53
Фото: Прокуратура України
Прокурори Донецької та Закарпатської областей скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох акушерів-гінекологів за фактом неналежного виконання професійних обов'язків

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2021 році в Краматорську лікар під час пологів не здійснював належного контролю за станом плода. Унаслідок тривалого кисневого голодування дитина отримала тяжке ураження центральної нервової системи та стала особою з інвалідністю. Слідство вважає, що своєчасне медичне втручання могло б запобігти таким наслідкам.

Інший випадок стався у 2024 році в Мукачеві. За версією слідства, лікарка порушила стандарти ведення ускладнених пологів. Новонароджений зазнав тяжкої травми шийного відділу хребта та спинного мозку й помер у віці восьми місяців.

Обидва обвинувальні акти передано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, в Одесі двом лікарям приватної клініки повідомили про підозру у неналежному лікуванні, яке призвело смерті пацієнта. За даними одеських ЗМІ, йдеться про Аднана Ківана, який помер у жовтні 2024 року на 62 році життя.

25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
НАБУ виявило "прослушку" вдома у своєї співробітниці, яка розслідувала справу Міндіча
26 лютого 2026, 15:19
На Дніпропетровщині викрили мережу шахрайських кол-центрів на 1500 співробітників
26 лютого 2026, 14:56
ГРВІ в Україні: у шести областях перевищено середній рівень захворюваності
26 лютого 2026, 14:24
На Київщині через чадний газ померли жінка та її донька-підліток
26 лютого 2026, 14:00
Ексзаступник мера Харкова Руденко залишатиметься в СІЗО: суд відмовив у заставі
26 лютого 2026, 13:54
У Києві чиновники "заробили" мільйони на закупівлі генераторів
26 лютого 2026, 13:35
Клінічна смерть після катування: у Вінниці судитимуть трьох правоохоронців
26 лютого 2026, 13:17
МЗС відреагувало на ймовірне викрадення українців на Балі: що повідомили
26 лютого 2026, 13:15
У Дніпрі п'яний водій погрожував поліцейським ножем
26 лютого 2026, 12:55
На Буковині на залізничному переїзді тепловоз в'їхав в авто: є загиблий
26 лютого 2026, 12:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
