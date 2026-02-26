Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 26 лютого російська армія завдала чергового комбінованого удару по Україні

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

РФ атакувала Україну двома протикорабельними ракетами Циркон, 11 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, 24 крилатими ракетами Х-101, двома керованими авіаційними ракетами Х-69, а також 420 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 280 із них – "шахеди".

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 10:00 сили ППО знищили або подавили дві протикорабельні ракети Циркон, чотири балістичні ракети Іскандер-М/С-400, 24 крилаті ракети Х-101, дві керовані авіаційні ракети Х-69 та 374 ворожих безпілотників.

Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 46 ударних БпЛА на 32 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 15 локаціях.

Інформація щодо кількох ворожих ракет уточнюється.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, ворог продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки 26 лютого зазнав пошкоджень об’єкт енергетики на півдні регіону.

Через нічну атаку на Полтавщині пошкоджене обʼєкти промислового підприємства та ЛЕП. Без світла залишились 20 тисяч споживачів.