Фото: СБУ

СБУ затримала на Харківщині ще одного агента російської воєнної розвідки. Зловмисник готував координати для ракетно-бомбових атак рашистів на Куп’янському напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Росіяни сподівалися задіяти розвіддані свого коригувальника для підготовки нових спроб прорватися до райцентру.

Агентурне завдання виконував завербований ворогом 49-річний харків’янин, який переховувався від мобілізації в будинку своїх батьків у Чугуївському районі. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав у Телеграм-каналах способи втечі до РФ.

В одному з прокремлівських чатів на фігуранта вийшов співробітник ГРУ РФ і запропонував йому співпрацю в обмін на "евакуацію". Погодившись на "пропозицію", агент почав обходити прифронтову місцевість, щоб виявити і позначити на гугл-картах геолокації Сил оборони.

Також зловмисник використовував подвір’я приватного будинку своїх батьків як спостережний пункт, з якого він фіксував час та орієнтовні напрямки роботи артилерії ЗСУ. Після цього він проводив дорозвідку поблизу тих місць, де, на його думку, могли бути артпозиції українських військ.

Зібрані координати потенційних "цілей" фігурант накопичував на власному смартфоні для підготовки агентурного звіту ГРУ РФ.

Співробітники СБУ затримали агента та вжили комплексних заходів для убезпечення локацій Сил оборони. Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала у Запоріжжі ще одного агента ФСБ. Він намагався влаштуватися до оборонного заводу, щоб "зсередини" зливати росіянам координати місцевих підприємств, що працюють на фронт.