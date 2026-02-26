11:26  26 лютого
На Тернопільщині жінка виколола око трирічному синові заради соцвиплат
11:18  26 лютого
У Полтаві 20-річну дівчину підозрюють у підпалах легкових автомобілів
08:17  26 лютого
Порушив ПДР і втік: у Чернігові водію оголосили підозру
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2026, 11:58

СБУ затримала коригувальника РФ: допомагав росіянам "пробитися" до Куп’янська

26 лютого 2026, 11:58
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

СБУ затримала на Харківщині ще одного агента російської воєнної розвідки. Зловмисник готував координати для ракетно-бомбових атак рашистів на Куп’янському напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Росіяни сподівалися задіяти розвіддані свого коригувальника для підготовки нових спроб прорватися до райцентру.

Агентурне завдання виконував завербований ворогом 49-річний харків’янин, який переховувався від мобілізації в будинку своїх батьків у Чугуївському районі. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав у Телеграм-каналах способи втечі до РФ.

В одному з прокремлівських чатів на фігуранта вийшов співробітник ГРУ РФ і запропонував йому співпрацю в обмін на "евакуацію". Погодившись на "пропозицію", агент почав обходити прифронтову місцевість, щоб виявити і позначити на гугл-картах геолокації Сил оборони.

Також зловмисник використовував подвір’я приватного будинку своїх батьків як спостережний пункт, з якого він фіксував час та орієнтовні напрямки роботи артилерії ЗСУ. Після цього він проводив дорозвідку поблизу тих місць, де, на його думку, могли бути артпозиції українських військ.

Зібрані координати потенційних "цілей" фігурант накопичував на власному смартфоні для підготовки агентурного звіту ГРУ РФ.

Співробітники СБУ затримали агента та вжили комплексних заходів для убезпечення локацій Сил оборони. Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала коригувальника РФ: допомагав росіянам "пробитися" до Куп’янська

Нагадаємо, СБУ затримала у Запоріжжі ще одного агента ФСБ. Він намагався влаштуватися до оборонного заводу, щоб "зсередини" зливати росіянам координати місцевих підприємств, що працюють на фронт.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область війна СБУ агент рф російські агенти затримання
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
Сигарети серед руди: на Закарпатті у вантажному потязі знайшли контрабанду
26 лютого 2026, 12:15
Масована ракетно-дронова атака: у п'яти областях запровадили відключення світла
26 лютого 2026, 11:53
На Київщині сталася пожежа в дитячому садку
26 лютого 2026, 11:45
На Тернопільщині жінка виколола око трирічному синові заради соцвиплат
26 лютого 2026, 11:26
У Полтаві 20-річну дівчину підозрюють у підпалах легкових автомобілів
26 лютого 2026, 11:18
Вибух газу у центрі Львова: постраждали дві людини
26 лютого 2026, 11:12
Росіяни вранці вдарили по Запоріжжю: пошкоджений заклад освіти
26 лютого 2026, 10:56
Росія випустила по Україні 39 ракет і 420 дронів: скільки збила ППО
26 лютого 2026, 10:45
Чернігівщина під ударами дронів: загорілися будинки, є поранені
26 лютого 2026, 10:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі публікації »
Віталій Портніков
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Всі блоги »