Фото: Держмитслужба

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держмитслужбу.

У пункті пропуску "Павлове-Матьовце" в одному з вагонів вантажного потяга митники виявили 1520 пачок сигарет, прихованих під шаром руди.

Потяг прямував із Кривого Рогу до словацького міста Кошіце, перевозячи залізорудну сировину. Митники помітили зрушення насипу вантажу і під час перевірки щупами та лопатами знайшли 152 блоки сигарет Compliment. Тютюнові вироби були без акцизних марок, загорнуті в чорну плівку та глибоко закопані під рудою.

Про інцидент митники повідомили Бюро економічної безпеки. Подію кваліфікували як незаконний збут підакцизних товарів (ст. 204 КК України).

Потяг після перевірки відправили за призначенням до Словаччини.

Нагадаємо, раніше у Чернівецькій області на кордоні з Румунією зупинили контрабанду електронних сигарет. За попередніми оцінками, вартість виявленого товару перевищує 5 мільйонів гривень.