13:15  26 лютого
МЗС відреагувало на ймовірне викрадення українців на Балі: що повідомили
12:29  26 лютого
Смертельна ДТП біля Житомира: загинула жінка, поліція встановлює її особу
11:26  26 лютого
На Тернопільщині жінка виколола око трирічному синові заради соцвиплат
26 лютого 2026, 13:35

У Києві чиновники "заробили" мільйони на закупівлі генераторів

26 лютого 2026, 13:35
Фото: прокуратура
У Києві будуть судити керівника департаменту міської державної адміністрації. Йдеться про закупівлю генераторів із завищеними цінами

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, один з Департаментів КМДА у січні-квітні 2023 року закуповував дизельні генератори для укриттів та пунктів незламності. Водночас відповідальні за це люди не провели моніторинг цін генераторів при оптовій купівлі.

У результаті найдорожчі генератори закупили за ціною у понад 390 тисяч гривень при ринковій вартості в 320 тисяч гривень. Також купили партію генераторів, які коштували майже 90 гривень за штуку при ціни в 76 тисяч гривень у інших постачальників.

Внаслідок цього збитки перевищили 4,8 мільйона гривень.

Нагадаємо, у справі про розкрадання продуктів на понад 3 млн грн на Київщині ДБР викрило командира частини, як організатора схеми.

розкрадання коштів прокуратура Київ
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
