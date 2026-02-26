У Києві чиновники "заробили" мільйони на закупівлі генераторів
У Києві будуть судити керівника департаменту міської державної адміністрації. Йдеться про закупівлю генераторів із завищеними цінами
Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, один з Департаментів КМДА у січні-квітні 2023 року закуповував дизельні генератори для укриттів та пунктів незламності. Водночас відповідальні за це люди не провели моніторинг цін генераторів при оптовій купівлі.
У результаті найдорожчі генератори закупили за ціною у понад 390 тисяч гривень при ринковій вартості в 320 тисяч гривень. Також купили партію генераторів, які коштували майже 90 гривень за штуку при ціни в 76 тисяч гривень у інших постачальників.
Внаслідок цього збитки перевищили 4,8 мільйона гривень.
