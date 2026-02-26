Фото: pixabay

До суду направили обвинувальний акт стосовно оперативник одного з райуправлінь поліції у Вінниці, а також колишніх начальника сектору та ще одного співробітника цього підрозділу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Подія сталася у вересні 2023 року. Поліцейські затримали чоловіка, якого підозрювали у дрібній крадіжці. Щоб змусити його зізнатися, правоохоронці били його кулаками та гумовим кийком у живіт, а також тиснули психологічно.

Внаслідок катування потерпілий отримав множинні тяжкі травми внутрішніх органів. Під час термінової операції з видалення селезінки у чоловіка зупинилося серце. Лікарям вдалося повернути його до життя лише через 10 хвилин реанімаційних заходів.

Наразі слідство завершено, а долю обвинувачених вирішить суд. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у січні цього року фігурантам повідомили про підозру в катуванні та умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.