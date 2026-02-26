На Буковині на залізничному переїзді тепловоз в'їхав в позашляховик: є загиблий

13:15  26 лютого
МЗС відреагувало на ймовірне викрадення українців на Балі: що повідомили
12:29  26 лютого
Смертельна ДТП біля Житомира: загинула жінка, поліція встановлює її особу
11:26  26 лютого
На Тернопільщині жінка виколола око трирічному синові заради соцвиплат
26 лютого 2026, 12:54

На Буковині на залізничному переїзді тепловоз в'їхав в авто: є загиблий

26 лютого 2026, 12:54
Фото: поліція
Аварія трапилася вночі 26 лютого у селі Дубівці Чернівецького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та ДСНС.

На залізничному переїзді сталося зіткнення тепловоза ЧМЕЗ 6125 та позашляховика Kia Sorento. У результаті аварії 48-річний водій авто отримав численні травми та загинув на місці. Рятувальники за допомогою спецінструментів деблокували чоловіка з понівеченого авто та забезпечили пожежну безпеку на місці ДТП.

Тіло загиблого направили на судмедекспертизу.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, за ранок 24 лютого на Волині потяги збили на смерть чоловіка та 17-річного юнака. Слідчі встановлюють усі обставини подій.

