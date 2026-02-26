Массированная ракетно-дроновая атака: в пяти областях ввели отключение света

Иллюстративное фото: из открытых источников

Ночью и утром российские войска совершили очередную массированную ракетно-дроновую атаку на объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", передает RegioNews.

В результате ударов, а также из-за повреждений сетей в прифронтовых районах, зафиксированы новые обесточивания в Харьковской, Полтавской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.

В регионах, где это позволяет ситуация безопасности, уже начались аварийно-восстановительные работы. Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения для потребителей.

Из-за последствий сегодняшней и предыдущих атак в большинстве областей применяются графики ограничения мощности для промышленности, а также почасовые отключения для населения.

В отдельных регионах после последнего комбинированного удара ограничения потребления были ужесточены.

Энергетики призывают граждан бережно пользоваться электроэнергией, ограничить использование мощных электроприборов и по возможности переносить энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00.

Напомним, в ночь на 26 февраля российская армия нанесла очередной комбинированный удар по Украине. В частности двумя противокорабельными ракетами Циркон, 11 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400, 24 крылатыми ракетами Х-101, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-69, а также 420 ударными БпЛА.