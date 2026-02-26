Фото: ОГП

Верховний Суд поставив крапку у справі жінки з Тернопільщини, яка заради отримання соціальної допомоги навмисно скалічила власну дитину

Трагедія сталася у листопаді 2019 року в одній із лікарень області. Матір, яка не мала роботи й жила на соцвиплати, переконувала медиків, що її 3-річний син тяжко хворий на інфекцію. Коли лікарі діагноз не підтвердили, жінка влаштувала скандал та наполягала на наявності хвороби – вона розраховувала отримати грошову допомогу через "хворобу" дитини.

Залишившись із дитиною наодинці, матір медичною голкою навмисно пошкодила йому очне яблуко. Через тяжку травму хлопчик осліп на одне око.

Суд визнав жінку винною в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому з особливою жорстокістю. Крім тюремного терміну, вона має сплатити 600 тисяч гривень моральної шкоди на користь сина та відшкодувати витрати на його лікування. Наразі хлопчик перебуває під опікою іншої родини.

Захист намагався оскаржити вирок у касаційному порядку, однак Верховний Суд залишив скаргу без задоволення. Жінка проведе за ґратами 7 років і 6 місяців.

