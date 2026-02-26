Фото: pixabay

У столиці поліція викрила фігуранта, який обіцяв жінці перевести її чоловіка до безпечного місця служби

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Про мобілізацію чоловіка потерпілої зловмисник дізнався від своєї дружини – та працювала разом із жінкою. Він сам призначив їй зустріч і запевнив, що має зв'язки серед військових. Фігурант пообіцяв, що за 5500 доларів її чоловіка переведуть до частини в тилу, подалі від фронту.

Наступного дня киянка віддала гроші, а чоловік перестав виходити на зв'язок. Оперативники затримали фігуранта. Ним виявився 37-річний військовослужбовець, який перебуває у СЗЧ.

Затриманому оголосили підозру за двома статтями: шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, та самовільне залишення військової частини. Чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.