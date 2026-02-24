Ілюстративне фото: pixabay

Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів в Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Харківській областях залишається без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

"Там, де дозволяє безпекова ситуація, фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків пошкоджень. Роботи тривають безперервно, щоб якомога швидше відновити живлення та повернути обладнання в роботу", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 24 лютого у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств – графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення.

Нагадаємо, у ніч на 24 лютого ворог атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 133 ударними БпЛА. Сили ППО знешкодили 111 ворожих безпілотників.